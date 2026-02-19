BBB 26: Babu troca de quarto e sugere novo grupão sem Ana Paula e Milena
O ator ainda sugeriu que Juliano Floss, Chaiany e Samira façam o mesmo
Após falar mal de Samira, Milena e Ana Paula Renault, Babu Santana resolveu trocar de quarto no BBB 26.
O veterano se mudou para o Sonho do Grande Amor, que fica ao lado do Quarto do Líder, no segundo andar.
“Quero ter o direito de arrumar a minha própria cama”, afirmou o ator em conversa com Solange Couto.
O ex-BBB 20 alegou que ficou incomodado com o fato de Milena ter arrumado sua cama e guardado suas roupas.
No entanto, ele já vinha se distanciando da sister e de Ana Paula nos últimos dias.