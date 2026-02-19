BBB 26: Maxiane vibra após ignorar Ana Paula: "Não sei nem como fiz isso"

A influencer relatou a situação em conversa com a amiga Marciele

A rivalidade alimentada por Maxiane contra Ana Paula Renault ganhou novos detalhes no BBB 26.

Em conversa com Marciele, a influencer vibrou com o fato de ter conseguido, segundo ela, “ignorar” a jornalista durante a festa do líder Jonas Sulzbach.

“Amiga, eu não sei nem como fiz isso.

Eu me controlei para não abrir minha boca, só para desprezar ela com o olhar”, contou a ex-Casa de Vidro do Nordeste.

“O jogo dela é sujo”, comentou a pernambucana.

