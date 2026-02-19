BBB 26: Milena alfineta Jonas e Jordana após ser vetada de festa: "O coleguinha e a falsa"

Estocadas rolaram durante uma ação patrocinada na manhã desta quinta-feira (19)

Escolhida por Jonas Sulzbach pela segunda semana consecutiva para o Barrado no Baile, Milena acordou com sede de vingança nesta quinta-feira (19) no BBB 26.

Durante uma ação patrocinada, a sister disparou uma série de alfinetadas para o brother e outros desafetos.

“Quando eu te barrar de uma festa do líder, eu vou usar o intuito do coleguinha ter sujado a roupa.

Ficou com inveja.

Assim que ele sair do Quarto do Líder, a roupa dele vai estar toda suja também.

Ele ficou com inveja né, ele precisa que a dele seja suja também.

Eu quero ver se o coleguinha vai tomar as dores dele!

Vai lavar roupa!”, detonou a babá.

