BBB 26: Milena alfineta Jonas e Jordana após ser vetada de festa: "O coleguinha e a falsa"
Estocadas rolaram durante uma ação patrocinada na manhã desta quinta-feira (19)
Escolhida por Jonas Sulzbach pela segunda semana consecutiva para o Barrado no Baile, Milena acordou com sede de vingança nesta quinta-feira (19) no BBB 26.
Durante uma ação patrocinada, a sister disparou uma série de alfinetadas para o brother e outros desafetos.
“Quando eu te barrar de uma festa do líder, eu vou usar o intuito do coleguinha ter sujado a roupa.
Ficou com inveja.
Assim que ele sair do Quarto do Líder, a roupa dele vai estar toda suja também.
Ele ficou com inveja né, ele precisa que a dele seja suja também.
Eu quero ver se o coleguinha vai tomar as dores dele!
Vai lavar roupa!”, detonou a babá.