Na Telinha
BBB 26: Milena se surpreende com atitude de Babu e Ana Paula expõe incômodo: "Está estranho"

De volta à casa do BBB 26 após não cumprir o desafio do Barrado no Baile – ela precisou esperar a festa do líder Jonas Sulzbach chegar ao fim -, Milena foi avisada por Samira que Babu Santana trocou de quarto.

“Para quê?

Para dormir lá?”, se surpreendeu a babá.

“Ele não tem mais nenhuma roupa dele ali”, contou a atendente de bar.

“Ele brigou, foi?”, questionou a recreadora infantil.

“Ele mudou lá para cima, real?”, insistiu a sister, sem entender nada.

“Foi a Chaiany que falou, eu olhei agora, ali, e não tem mais nenhuma roupa dele”, relatou a loira.

