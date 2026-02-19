BBB 26: Milena se surpreende com atitude de Babu e Ana Paula expõe incômodo: "Está estranho"
Babá, jornalista e Samira avaliaram a decisão do ator de trocar de quarto
De volta à casa do BBB 26 após não cumprir o desafio do Barrado no Baile – ela precisou esperar a festa do líder Jonas Sulzbach chegar ao fim -, Milena foi avisada por Samira que Babu Santana trocou de quarto.
“Para quê?
Para dormir lá?”, se surpreendeu a babá.
“Ele não tem mais nenhuma roupa dele ali”, contou a atendente de bar.
“Ele brigou, foi?”, questionou a recreadora infantil.
“Ele mudou lá para cima, real?”, insistiu a sister, sem entender nada.
“Foi a Chaiany que falou, eu olhei agora, ali, e não tem mais nenhuma roupa dele”, relatou a loira.