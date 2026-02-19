Coração Acelerado: Agrado encontra peça íntima de Giovana na cama de João Raul

Fã invade mansão, planta prova falsa de traição e Naiane comemora o caos entre o casal; saiba o que João Raul dirá em sua defesa

Na Telinha - 19 de fevereiro de 2026

A descoberta de uma peça íntima na cama de João Raul (Filipe Bragança) provoca um novo conflito em Coração Acelerado.

O episódio tem início após Giovana (Ninah Sampaio) assediar o cantor, situação contornada por Agrado (Isadora Cruz).

Em seguida, a influenciadora invade a casa do artista sem ser percebida.

Ronei (Thomás Aquino) afirma a Naiane (Isabelle Drummond) que a rival atingirá a cantora.

Ele também sugere aproveitar a imagem da vilã em um clipe de João Raul, proposta aprovada por ela e que incomoda Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

