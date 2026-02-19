Coração Acelerado: Agrado perde trabalho por culpa de João Raul

Cantora leva a culpa por acidente com o sertanejo e tem contrato cancelado

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) tem perda irreparável na vida profissional e amorosa.

Prestes a gravar o seu primeiro disco, a cantora terá seu contrato rompido com Tom Bastos (Bruno Mazzeo) depois do fim do seu noivado com João Raul (Filipe Bragança) ganhar as redes.

Naiane (Isabelle Drummond) se junta a Ronei (Thomas Aquino) em plano para separar o casal, O Mozão do Brasil passa a acreditar que a filha de Janete (Letícia Spiller) se envolveu com ele só para deslanchar na carreira.

