Coração Acelerado: Janete provoca surto em Alaorzinho; entenda

Empresário sai pra jantar com Zilá e flagra a cunhada os beijos com crush famoso

Na Telinha - 19 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) sai pra jantar com Zilá (Leandra Leal), flagra Janete (Letícia Spiller) aos beijos com Palhares Leite (Gabriel Godoy) e fica em estado de choque.

O pai de Naiane (Isabelle Drummond) e a mãe de Agrado (Isadora Cruz) pediu a separação por causa da ex-noiva, de quem nunca conseguiu se esquecer, mas foi convencido pela vilã a esperar o aniversário da filha do casal passar.

