Empresário sai pra jantar com Zilá e flagra a cunhada os beijos com crush famoso

Coração Acelerado: Janete provoca surto em Alaorzinho; entenda

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) sai pra jantar com Zilá (Leandra Leal), flagra Janete (Letícia Spiller) aos beijos com Palhares Leite (Gabriel Godoy) e fica em estado de choque.

O pai de Naiane (Isabelle Drummond) e a mãe de Agrado (Isadora Cruz) pediu a separação por causa da ex-noiva, de quem nunca conseguiu se esquecer, mas foi convencido pela vilã a esperar o aniversário da filha do casal passar.

