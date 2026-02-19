Êta Mundo Melhor: Candinho aceita se casar com Zulma para tirar Dita da prisão

Em gesto desesperado, o protagonista abandona a mansão para cumprir acordo, mas avisa vilã

Candinho (Sergio Guizé) decide se casar com Zulma (Heloísa Périssé) para garantir a libertação de Dita (Jeniffer Nascimento) da prisão nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor.

O caipira afirma à cantora que ela voltará a se apresentar.

A jovem confidencia à enfermeira Estela (Larissa Manoela) que teme as atitudes que ele pode tomar para tirá-la da cadeia.

Paralelamente, a vilã comunica a Zenaide (Evelyn Castro) e às crianças que oficializará a união.

