Êta Mundo Melhor: Candinho rompe com Dita e anuncia casamento com Zulma
Cantora tem mau presságio, sai da cadeia e descobre que foi trocada pela vilã
Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) cede à chantagem de Zulma (Heloísa Périssé) e aceita se casar com a vilã em troca da liberdade de Dita (Jeniffer Nascimento).
Acusada injustamente de sequestrar Samir (Davi Malizia), a cantora foi presa e sua punica chance de deixar a cadeia é se a diretora da Casa dos Anjos retirar a queixa contra ela na delegacia.