Patrícia Poeta revela se está solteira e ouve pergunta indiscreta sobre Carnaval
Nicole Bahls quis saber se a apresentadora beijou na boca durante a folia
Patrícia Poeta revelou estar solteira no Encontro desta quinta-feira (19), na Globo.
Nicole Bahls “devolveu” as perguntas sobre sua vida pessoal à entrevistadora.
A convidada quis saber se a jornalista, discreta quanto a seus relacionamentos, beijou na boca durante os dias do Carnaval.
“Você está solteira, Paty?”, perguntou Nicole Bahls.
Patrícia Poeta respondeu na lata: “Olha!
Quer trocar de lugar, sentar nesse cantinho aqui?
Eu estou solteira, solteira e feliz”.