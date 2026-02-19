Patrícia Poeta revela se está solteira e ouve pergunta indiscreta sobre Carnaval

Nicole Bahls quis saber se a apresentadora beijou na boca durante a folia

Na Telinha -
Patrícia Poeta revela se está solteira e ouve pergunta indiscreta sobre Carnaval

Patrícia Poeta revelou estar solteira no Encontro desta quinta-feira (19), na Globo.

Nicole Bahls “devolveu” as perguntas sobre sua vida pessoal à entrevistadora.

A convidada quis saber se a jornalista, discreta quanto a seus relacionamentos, beijou na boca durante os dias do Carnaval.

“Você está solteira, Paty?”, perguntou Nicole Bahls.

Patrícia Poeta respondeu na lata: “Olha!

Quer trocar de lugar, sentar nesse cantinho aqui?

Eu estou solteira, solteira e feliz”.

Na Telinha

