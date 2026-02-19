Terra Nostra: Amadeo confessa ter matado o marido de Hortência

Italiano revela à polícia os detalhes de como cometeu o crime

Na Telinha -
Terra Nostra: Amadeo confessa ter matado o marido de Hortência

Em Terra Nostra, Amadeo (Fábio Dias) vai confessar ter matado o marido de Hortência (Claudia Raia).

A revelação põe fim às investigações sobre o crime nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Interrogado pelo delegado, Amadeo confessa que matou Hernandez.

Leia também

Ele que esteve na casa do comerciante pouco depois de ele ter matado a amante.

Os dois brigaram e, para se defender, o rapaz atirou no rival.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.