Terra Nostra: Amadeo confessa ter matado o marido de Hortência

Italiano revela à polícia os detalhes de como cometeu o crime

Na Telinha - 19 de fevereiro de 2026

Em Terra Nostra, Amadeo (Fábio Dias) vai confessar ter matado o marido de Hortência (Claudia Raia).

A revelação põe fim às investigações sobre o crime nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Interrogado pelo delegado, Amadeo confessa que matou Hernandez.

Ele que esteve na casa do comerciante pouco depois de ele ter matado a amante.

Os dois brigaram e, para se defender, o rapaz atirou no rival.

