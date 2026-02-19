Três Graças: Bagdá descobre crime de Lucélia e a expulsa de QG

Vilã confessa que matou os pais e causa um choque em traficante

Na Telinha - 19 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Lucélia (Daphne Bozaski) confessa a Bagdá (Xamã) que matou os pais.

O traficante fica tão horrorizado com a história macabra que expulsa a vilã da sua casa.

A prima de Maggye (Mell Muzillo) conheceu o chefe da Chacrinha durante uma ida sua com a namorada de Júnior (Guthierry Sotero) à comunidade.

Rolou um flerte de a interesseira não perdeu tempo, foi logo tascando um beijo no bandido.

