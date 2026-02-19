Três Graças: Júnior vigia Kasper e suspeita cresce após fotos secretas
Movimentações no ferro-velho colocam escultura no centro da tensão
A movimentação em torno da escultura As Três Graças mobiliza Júnior (Guthierry Sotero) após atitudes de Kasper (Miguel Falabella).
O interesse do empresário pela obra desperta desconfiança e leva o jovem a redobrar a atenção para que o plano do seu grupo não seja descoberto.
A tensão tem início quando Kasper pergunta a Júnior se ele já viu a escultura ao vivo.
A abordagem deixa o rapaz intrigado e muito preocupado.
Em seguida, o empresário invade o ferro-velho onde a escultura está localizada e tira fotos da peça, não escondendo seu fascínio.