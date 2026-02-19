Três Graças: Murilo Benício avalia o comportamento de Ferette com Zenilda: "Imbecil"

Ator diz que a fragilidade do vilão está na família e confirma o amor do personagem pela mulher

Vilão em Três Graças, Murilo Benício não poupou críticas ao seu personagem, que passa por uma reviravolta a partir do capítulo 100, exibido na última semana.

O declínio de Santiago Ferette começa quando o caso do empresário com Arminda (Grazi Massafera) vem à tona.

“É muito interessante ele amar a mulher e, mesmo assim, esse imbecil ainda ter uma amante fora do casamento.

E que é comum!

Existe de verdade, gente que é bem-sucedida nesse lugar, de ter construído uma família e, mesmo assim, consegue fazer uma besteira na vida”, respondeu o ator ao NaTelinha, durante encontro com um grupo de jornalistas nos Estúdios Globo.

