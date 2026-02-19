Três Graças: Rogério jura encontrar neta desaparecida após roubo
Em momento emocionante, avô faz promessa a Raul enquanto Joélly finge amnésia sobre o sequestro
O sequestro da filha de Joélly (Alana Cabral) mobiliza os personagens e culmina na promessa feita por Rogério (Eduardo Moscovis) a Raul (Paulo Mendes) de que encontrará a criança nos próximos capítulos da novela Três Graças.
Samira (Fernanda Vasconcellos) e Edilberto (Julio Rocha) levam Joélly para uma clínica clandestina, enquanto Lena (Barbara Reis) permanece desacordada no carro.