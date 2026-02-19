Três Graças: Rogério jura encontrar neta desaparecida após roubo

Em momento emocionante, avô faz promessa a Raul enquanto Joélly finge amnésia sobre o sequestro

Na Telinha -
Três Graças: Rogério jura encontrar neta desaparecida após roubo

O sequestro da filha de Joélly (Alana Cabral) mobiliza os personagens e culmina na promessa feita por Rogério (Eduardo Moscovis) a Raul (Paulo Mendes) de que encontrará a criança nos próximos capítulos da novela Três Graças.

Samira (Fernanda Vasconcellos) e Edilberto (Julio Rocha) levam Joélly para uma clínica clandestina, enquanto Lena (Barbara Reis) permanece desacordada no carro.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.