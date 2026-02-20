BBB 26: Ana Paula e Milena reclamam da postura de Babu: "Priorizando o Breno"

Jornalista e recreadora infantil criticaram a mudança de jogo do ator

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula e Milena reclamam da postura de Babu: "Priorizando o Breno"

Ana Paula Renault e Milena, enfim, entenderam a mudança de comportamento de Babu Santana no BBB 26.

A dupla analisou o jogo do ator e compreendeu que ele passou a priorizar outras pessoas em vez delas.

“Eu fiquei de cara com a história que você me contou hoje cedo [sobre Babu dizer que só confia no Breno para atender o Big Fone].

Leia também

Você ficou passada também?”, questionou a veterana.

“Eu não.

Eu só contei pra vocês [Ana e Samira], mas passada…”, respondeu a pipoca.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.