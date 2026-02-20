BBB 26: Ana Paula e Milena reclamam da postura de Babu: "Priorizando o Breno"
Jornalista e recreadora infantil criticaram a mudança de jogo do ator
Ana Paula Renault e Milena, enfim, entenderam a mudança de comportamento de Babu Santana no BBB 26.
A dupla analisou o jogo do ator e compreendeu que ele passou a priorizar outras pessoas em vez delas.
“Eu fiquei de cara com a história que você me contou hoje cedo [sobre Babu dizer que só confia no Breno para atender o Big Fone].
Você ficou passada também?”, questionou a veterana.
“Eu não.
Eu só contei pra vocês [Ana e Samira], mas passada…”, respondeu a pipoca.