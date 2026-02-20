BBB 26: Babu defende Jonas das críticas de Juliano e reclama de Milena
Ator voltou a falar do episódio em que a babá guardou as suas roupas
Babu Santana e Juliano Floss tiveram uma longa conversa a respeito da terceira liderança de Jonas Sulzbach no BBB 26.
Enquanto o dançarino criticou o grupo do modelo, o ator chegou a defender o rival.
No papo, o veterano voltou a reclamar de Milena.
“Eles [o grupo de Jonas Sulzbach] tão vivendo até hoje na colônia de férias”, se queixou o dançarino.
“Não, o cara ganhou 3 provas”, discordou o artista.
“Se não ganhasse, o que ele fez além de limpar piscina?”, questionou o loiro.
“E o que você fez?”, retrucou o veterano.