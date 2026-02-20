BBB 26: Babu detona Ana Paula e se irrita após Juliano defendê-la: "Cabo eleitoral"

O ator passou longos minutos atacando a então aliada em conversa com o dançarino

Na Telinha -
Babu Santana voltou a falar mal de Ana Paula Renault no BBB 26.

Em uma longa conversa com Juliano Floss, que defendeu a sister, o ator apontou uma série de coisas que o incomodam e deixou claro que não quer jogar com a jornalista, mesmo depois de ter prometido “morrer atirando” ao lado da loira.

“Se não sei nem fritar um ovo, vou orientar o quê, parceiro?

Não acho maneiro.

Guardou pizza pra Milena, foi ali e gritou, mas no momento que falei: ‘P*rra, essa parada com o Jonas tá deixando a tia Milena malzona’, e ela falou: ‘Ah, depois eu falo’.

Tá preocupada ou não tá preocupada?”, questionou o ator.

