BBB 26: Bonner e Sandra participam do Sincerinho na casa

Jornalistas entram no reality, respondem a perguntas de Tadeu e divulgam estreia do Globo Repórter

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Nesta sexta-feira (20), William Bonner e Sandra Annenberg entraram na casa do BBB 26 e participaram da dinâmica do Sincerinho ao lado do apresentador Tadeu Schmidt.

Durante a atividade, Tadeu direcionou perguntas aos dois jornalistas sobre como se comportariam dentro do programa.

“Sandra, porque William não duraria nesta casa?”, perguntou o apresentador.

Sandra respondeu: “Porque o William é muito sincero, acho que não seria muito estratégico”.

