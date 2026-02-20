BBB 26: Bonner e Sandra participam do Sincerinho na casa

Jornalistas entram no reality, respondem a perguntas de Tadeu e divulgam estreia do Globo Repórter

Na Telinha -
BBB 26: Bonner e Sandra participam do Sincerinho na casa

Nesta sexta-feira (20), William Bonner e Sandra Annenberg entraram na casa do BBB 26 e participaram da dinâmica do Sincerinho ao lado do apresentador Tadeu Schmidt.

Durante a atividade, Tadeu direcionou perguntas aos dois jornalistas sobre como se comportariam dentro do programa.

“Sandra, porque William não duraria nesta casa?”, perguntou o apresentador.

Leia também

Sandra respondeu: “Porque o William é muito sincero, acho que não seria muito estratégico”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.