BBB 26: Cowboy e Gabriela têm DR após atrito por causa do grupo: "Tem que se sacrificar"
Veterano procurou a pipoca para evitar uma crise ainda maior em razão da divisão das duplas
Após o atrito e a troca de farpas que rolou entre Gabriela, Jordana e Jonas Sulzbach no BBB 26, Alberto Cowboy procurou a estudante para colocar os pingos nos is e tentar evitar uma crise ainda maior entre os integrantes do grupo.
“Eu fiquei p*ta ontem porque a Jordana tá errada.
Ela combinou comigo que ia fazer a prova comigo, ela soltou minha mão.
Desde o começo, ela queria fazer com a Max.
Ficava perguntando se a Max tava disponível.
Acabou que eu e ela ia de dupla porque não tinha opção.
Porque ela acha que de prova não sou tão ágil.
Ela soltou minha mão, porque a partir do momento que combina…
Aí chega o Jonas falando merda, porque ele foi falar merda.
Falando que eu priorizo o grupo de lá, que eu tô no grupo de lá, sendo que a única pessoa que eu priorizo o grupo de lá é a Chai”, desabafou a sister.