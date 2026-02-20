BBB 26: Cowboy e Gabriela têm DR após atrito por causa do grupo: "Tem que se sacrificar"

Veterano procurou a pipoca para evitar uma crise ainda maior em razão da divisão das duplas

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Após o atrito e a troca de farpas que rolou entre Gabriela, Jordana e Jonas Sulzbach no BBB 26, Alberto Cowboy procurou a estudante para colocar os pingos nos is e tentar evitar uma crise ainda maior entre os integrantes do grupo.

“Eu fiquei p*ta ontem porque a Jordana tá errada.

Ela combinou comigo que ia fazer a prova comigo, ela soltou minha mão.

Desde o começo, ela queria fazer com a Max.

Ficava perguntando se a Max tava disponível.

Acabou que eu e ela ia de dupla porque não tinha opção.

Porque ela acha que de prova não sou tão ágil.

Ela soltou minha mão, porque a partir do momento que combina…

Aí chega o Jonas falando merda, porque ele foi falar merda.

Falando que eu priorizo o grupo de lá, que eu tô no grupo de lá, sendo que a única pessoa que eu priorizo o grupo de lá é a Chai”, desabafou a sister.

