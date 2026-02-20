BBB 26: Cowboy e Jordana criticam Gabriela após cobranças: "Impulsiva"
Veterano e advogada se reuniram com Jonas Sulzbach no Quarto do Líder
A postura de Gabriela de cobrar prioridade por parte dos seus aliados no BBB 26 incomodou o grupo da sister.
Reunidos no Quarto do Líder, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Jordana criticaram o comportamento da jovem.
“Eu fiquei numa sinuca de bico nessa situação, porque a gente tinha feito um combinado que quem orquestrou na hora, quem pensou mais rápido, foi a Marciele.
Não estou colocando a responsabilidade na Marci, não.
Só que quando ela saiu, eu devia ter falado: ‘Não, vou fazer com a Gabi’.
Aí entra o meu erro”, comentou a advogada.