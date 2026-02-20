BBB 26: Gabriela acusa Jordana, Maxiane e Marciele de abandoná-la e cobra aliança
Sister procurou Chaiany para entender a situação
A divisão de duplas para a última Prova do Líder do BBB 26, que deu à liderança a Jonas Sulzbach pela terceira semana consecutiva, deixou traumas no grupo do modelo.
Gabriela se queixou com Jordana, Maxiane e Marciele de ter sido abandonada pelas aliadas – ela acabou realizando a dinâmica ao lado de Ana Paula Renault.
“Vocês tudo, safadas.
Me abandonaram, né”, afirmou Gabriela.
“Ninguém abandonou, não.
Eu fiquei muito preocupada.
Por mim, eu me sacrificaria, porque, de vocês três, eu já fui líder e vocês não”, reagiu Maxiane.
Jordana, então, comentou que achou que a sister faria dupla com Chaiany.
“Ela não quis.
Depois, eu vou conversar com ela”, declarou a estudante.