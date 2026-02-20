BBB 26: Gabriela confronta Cowboy e Jonas e atira pulseira do Vip no chão: "Enfia!"

Sister cobrou lealdade dos dois veteranos e de Maxiane, Marciele e Jordana

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Gabriela perdeu a paciência e criticou o próprio grupo depois de ser preterida na última Prova do Líder do BBB 26.

A estudante deixou claro que não sente que é prioridade de Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Maxiane, Marciele e Jordana no jogo.

“Posso te dar uma visão diferente?

A gente aqui é um grupo, e o grupo, às vezes, se sacrifica pelo bem no grupo”, argumentou Alberto Cowboy, lembrando que chegou a se colocar no paredão a fim de livrar os aliados da berlinda.

“A gente tem que entender que, às vezes, a gente vai ficar triste.

A gente vai comer uma bronca desse tamanho, mas pelo bem do grupo”, defendeu.

