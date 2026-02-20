BBB 26: Jonas rejeita sugestão de Cowboy e define 4 alvos para o paredão

Líder pela terceira semana consecutiva, o gaúcho se reuniu com o empresário e Jordana para traçar as estratégias do grupo

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Líder do BBB 26 pela terceira semana consecutiva, Jonas Sulzbach se reuniu com Alberto Cowboy e Jordana nos “aposentos reais” e traçou qual a estratégia que adotará na formação do próximo paredão.

O gaúcho revelou aos aliados que Ana Paula Renault e Milena são seus alvos prioritários.

Cowboy começou tentando influenciar na escolha do aliado e sugeriu o nome de Breno, mas o modelo deixou claro que o biólogo não está em sua lista.

“Para mim, para o meu jogo, agora, ele não seria uma [opção]…

Tudo bem, ele é forte para provas, mas desde o início é um cara que manteve o respeito”, disse o líder.

Leia conteúdo completo aqui.