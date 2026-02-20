BBB 26: Maxiane se recusa a lavar o banheiro após pedido de Ana Paula: "Quer provocar"

Influenciadora disse que só fará a tarefa amanhã

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Nesta sexta-feira (20) no BBB 26, a treta foi por causa das tarefas domésticas.

Isso porque Ana Paula Renault pediu que Maxiane e Jordana lavassem o banheiro da casa mais vigiada do Brasil e elas se negaram a fazer a limpeza em dia de festa, afirmando que a loira só teve a intenção de provocar.

“Amanhã, eu bem bonita vou lavar o banheiro, mas hoje não vou”, avisou a influenciadora digital, em conversa com aliados no Quarto Sonho de Voar.

A advogada concordou com a amiga: “Dia de Festa?

Eu também não vou fazer isso”.

Leia conteúdo completo aqui.