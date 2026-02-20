BBB 26: Sincerinho leva brothers a montar “Paredão dos sonhos”

Dinâmica definiu alvos individuais; indicado pelo Big Fone irá ao Duelo de Risco

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

O BBB 26 realizou, nesta sexta-feira (20), mais uma edição do Sincerinho.

Desta vez, a dinâmica exigiu que todos os participantes montassem o chamado “Paredão dos sonhos”.

Cada brother precisou apontar três nomes que indicaria caso pudesse formar integralmente a berlinda.

A proposta foi apresentada como o Paredão que cada um “adoraria ver”, reunindo os três participantes que escolheria para disputar a eliminação.

