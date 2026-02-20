Bia do Brás pergunta se Christiane Torloni faria xixi no BBB: "Com câmera apontada"

Atriz reagiu aos memes de sua falsa participação e contou como agiria no reality

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Christiane Torloni participou do Encontro nesta sexta-feira (20), na Globo.

A atriz comentou sua falsa participação no BBB 26 – nas redes sociais, viralizam várias montagens em que ela aparece no confinamento com os reais participantes do programa.

Além de reagir aos memes, a veterana contou como agiria no reality show e ainda ouviu uma pergunta indiscreta da ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás.

No matutino, Christiane Torloni se divertiu ao ver as fotos, geradas por inteligência artificial, em que aparece na casa mais vigiada do país.

“Até eu acreditei.

Tem uma do dia em que jogaram tinta na cabeça [durante o Sincerão], que é muito engraçado”, reagiu no papo com Patrícia Poeta.

