Confira o resultado da Lotofácil 3617 deste sexta-feira (20); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Na Lotofácil, fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números

Da Redação - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A Lotofácil 3617 tem o sorteio realizado nesta sexta-feira (20), a partir das 21h pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado da Lotofácil 3617 neste mesmo link logo após a divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No dia sete de setembro de cada ano ocorre a Lotofácil de Independência, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio de hoje é de R$ 1,8 milhão.

Resultado da Lotofácil 3617

10 – 08 – 16 – 25 – 19 – 11 – 02 -04 – 22 – 23 – 12 – 21 – 20 – 07 – 13

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

