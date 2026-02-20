Coração Acelerado: Agrado impede prisão de Eduarda após golpe

Cantora confessa retirada de dinheiro e recebe ajuda para quitar valor

Eduarda (Gabz) evita ser denunciada à polícia após ser vítima de um golpe e retirar R$ 7 mil do caixa do Mequetrefe.

A situação é contornada por Agrado (Isadora Cruz), que se oferece para pagar a quantia par salvar a amiga nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado.

A cantora é abordada por Wesley, personagem cujo intérprete não foi divulgado, que se apresenta como empresário e promete impulsionar sua carreira.

Ele informa que poderá lançá-la ao estrelato, desde que receba, com urgência, R$ 7 mil para reservar o hotel do local onde ela faria um show.

