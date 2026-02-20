Coração Acelerado: Eduarda cai em golpe e quase vai presa

Aspirante a cantora rouba o dono da Mequetrefe e dá o dinheiro a falso empresário

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) cai na lábia de um falso empresário e quase vai parar na cadeia.

A aspirante a cantora rouba o dono da Mequetrefe para dar ao golpista, o malandro foge e a jovem tem quitar a dívida pra não ir presa.

A amiga de Agrado (Isadora Cruz) será iludida por Wesley (nome do ator não divulgado) com um suposto convite para se apresentar.

Na ocasião, o vigarista pressiona a mocinha para lhe dar antecipadamente R$ 7 mil, que seria usado para pagar o hotel onde ela ficaria hospedada.

