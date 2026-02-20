Eric Dane gravou entrevista para exibirem após sua morte e deixou recado para filhas

Ator participou do programa Famous Last Words, da Netflix

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Eric Dane participou do programa Famous Last Words, da Netflix, e deixou uma entrevista gravada para ser exibida apenas após a sua morte.

No depoimento, o ator compartilhou reflexões sobre o que aprendeu ao longo da vida e deixou uma mensagem direta às filhas adolescentes, Billie e Georgia.

O vídeo foi disponibilizado na plataforma depois que o veterano partiu, aos 53 anos.

Ele destacou quatro ensinamentos que considerava essenciais, sendo o primeiro deles a importância de viver o presente.

O eterno Mark Sloan, de Grey’s Anatomy, confessou que por muitos anos foi consumido por preocupações, dúvidas e vergonhas.

