Eric Dane gravou entrevista para exibirem após sua morte e deixou recado para filhas

Ator participou do programa Famous Last Words, da Netflix

Na Telinha -
Eric Dane gravou entrevista para exibirem após sua morte e deixou recado para filhas

Eric Dane participou do programa Famous Last Words, da Netflix, e deixou uma entrevista gravada para ser exibida apenas após a sua morte.

No depoimento, o ator compartilhou reflexões sobre o que aprendeu ao longo da vida e deixou uma mensagem direta às filhas adolescentes, Billie e Georgia.

O vídeo foi disponibilizado na plataforma depois que o veterano partiu, aos 53 anos.

Leia também

Ele destacou quatro ensinamentos que considerava essenciais, sendo o primeiro deles a importância de viver o presente.

O eterno Mark Sloan, de Grey’s Anatomy, confessou que por muitos anos foi consumido por preocupações, dúvidas e vergonhas.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.