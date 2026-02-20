Êta Mundo Melhor: Ator que interpreta Sabiá fala sobre o sucesso da trama: "Novela que te abraça"

Fábio de Luca revela inspiração para detetive atrapalhado e os bastidores ao lado das crianças e do burro

Êta Mundo Melhor: Ator que interpreta Sabiá fala sobre o sucesso da trama: "Novela que te abraça"

Quando Sabiá aparece na tela, os fãs de Êta Mundo Melhor já sabem que lá vem confusão.

Intérprete do detetive mais atrapalhado da televisão, Fábio de Luca consegue arrancar risadas e provocar raiva no público na mesma proporção.

Na trama, o detetive foi contratado por Candinho (Sergio Guizé) para encontrar o filho do caipira, Júnior/Samir (Davi Malizia), sequestrado ainda bebê por Ernesto (Eriberto Leão), missão que levou meses para cumprir.

