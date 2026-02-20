Êta Mundo Melhor: Candinho rejeita Zulma após acordo e faz promessa a Dita

Casamento é firmado para garantir liberdade da cantora, mas vilã se dá mal com o comportamento do caipira



Candinho (Sergio Guizé) aceita se casar com Zulma (Heloisa Périssé) para garantir a libertação de Dita (Jeniffer Nascimento), mas deixa claro que seu coração continuará nas mãos da cantora e não terá nada com a vilã em Êta Mundo Melhor.

A decisão ocorre após a dona do orfanato condicionar a retirada da queixa contra a cantora à realização do matrimônio.

Mesmo concordando com a exigência, o caipira informa à vilã que não dormirá com ela nem a tratará como esposa.

Antes da oficialização do acordo, ele comunica a Samir (Davi Malizia) que precisará se casar para assegurar a liberdade da amada.

