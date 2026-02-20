Êta Mundo Melhor: Candinho se muda para orfanato e faz surpresa para Zulma no quarto

Caipira cede à chantagem se casando com vilã, mas a rejeita na cama

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) se muda para a casa de Zulma (Heloisa Périssé), mas avisa que o casamento dos dois é de fachada, rejeita a vilã na cama e diz que sempre irá amar Dita (Jeniffer Nascimento).

A cantora foi presa, acusada pela diretora do orfanato de sequestrar Samir (Davi Malizia).

O caipira implorou para a megera retirar a queixa, e a prima de Ernesto (Eriberto Leão) resolveu chantagear o crush.

