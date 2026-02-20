Galvão FC: SBT anuncia esportivo com plateia e DNA da emissora

Locutor se prepara para sua Copa do Mundo de número 14

Galvão Bueno estreia seu novo programa no SBT, dia 2 de março, às 22h30.

Intitulado Galvão FC, o esportivo terá a participação de Vampeta, Mauro Naves, Mauro Beting, além da presença musical da banda Los Buenos, liderada por Marcelo Marrom.

A atração terá um formato com plateia.

O último esportivo que contou com ela na emissora foi o Jogo Duro (2006), comandado por Jorge Kajuru nas tardes de domingo.

O canal ressalta em comunicado que é a “proposta de reunir grandes personalidades do esporte para promover muitos debates, informação e entretenimento, conectando o público ao universo do futebol com uma linguagem leve, moderna e envolvente”.

