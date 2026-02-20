Oriunda da Fox e indicada ao Emmy: Impuros estreia no SBT com missão de ressuscitar as noites de sexta

Impuros estreia sexta temporada em 2026; são 50 episódios disponíveis no Disney+

Oriunda da Fox e indicada ao Emmy: Impuros estreia no SBT com missão de ressuscitar as noites de sexta

O SBT estreia nesta sexta-feira (20), às 23h, a série Impuros, do Disney+.

Trata-se de uma investida para disputar a vice-liderança com a Record no horário, que atualmente exibe a novela turca Chamas do Destino e o já consagrado Quilos Mortais.

Ao longo dos últimos anos, a emissora, além de filmes, apostou em musicais e em auditórios na faixa.

Agora, recorre a um produto indicado ao Emmy e que tem relevância no streaming da Casa do Mickey.

