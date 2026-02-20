Rainha da Sucata: Alaíde se desespera com gravidez do próprio irmão
Ela descobre que espera um filho de Rafael; entenda a confusão criada na trama
Em Rainha da Sucata, Alaíde (Patrícia Pillar) vai se desesperar por acreditar que está grávida do próprio irmão.
Ela confirma a suspeita de que espera um filho de Rafael (Maurício Mattar) nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Rafael fica feliz com a notícia, e Alaíde acha que ele não está levando o assunto a sério.
O rapaz ainda acredita que os dois podem ser felizes juntos.