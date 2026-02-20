Rainha da Sucata: Alaíde se desespera com gravidez do próprio irmão

Ela descobre que espera um filho de Rafael; entenda a confusão criada na trama

Na Telinha -
Rainha da Sucata: Alaíde se desespera com gravidez do próprio irmão

Em Rainha da Sucata, Alaíde (Patrícia Pillar) vai se desesperar por acreditar que está grávida do próprio irmão.

Ela confirma a suspeita de que espera um filho de Rafael (Maurício Mattar) nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Rafael fica feliz com a notícia, e Alaíde acha que ele não está levando o assunto a sério.

Leia também

O rapaz ainda acredita que os dois podem ser felizes juntos.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.