Terra Nostra: Janete assume paixão por Josué, sai de casa e vai viver com o cocheiro

Madame choca filho, ex-marido, empregados e toda a sociedade com atitude

Na Telinha - 20 de fevereiro de 2026

Em Terra Nostra, Janete (Ângela Vieira) vai assumir sua paixão por Josué (Juan Alba), até então mantida sob sigilo.

A madame desafia as convenções ao sair de casa para viver ao lado do cocheiro, o que choca a todos nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Janete afronta Marco Antônio (Marcello Antony) ao revelar que está tendo um caso com Josué.

O filho da megera fica chocado com a atitude da mãe, apesar de já desconfiar do envolvimento entre os dois.

