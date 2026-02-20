Terra Nostra: Janete assume paixão por Josué, sai de casa e vai viver com o cocheiro
Madame choca filho, ex-marido, empregados e toda a sociedade com atitude
Em Terra Nostra, Janete (Ângela Vieira) vai assumir sua paixão por Josué (Juan Alba), até então mantida sob sigilo.
A madame desafia as convenções ao sair de casa para viver ao lado do cocheiro, o que choca a todos nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Janete afronta Marco Antônio (Marcello Antony) ao revelar que está tendo um caso com Josué.
O filho da megera fica chocado com a atitude da mãe, apesar de já desconfiar do envolvimento entre os dois.