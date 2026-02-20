Três Graças: Bagdá descobre crime brutal, perde controle e coloca Lucélia para fora
Revelação sobre morte dos pais altera rumos de relação e cria nova aliança
Lucélia (Daphne Bozaski) é expulsa de casa por Bagdá (Xamã) após confessar que matou os próprios pais por dinheiro em na novela Três Graças.
A revelação provoca a ruptura entre os dois e a vilã encontrará um novo cúmplice para colocar seus planos em prática.
Bagdá fica abalado com o assassinato de Jorginho (Juliano Cazarré) e passa a considerar a possibilidade de abandonar o crime, seguindo o exemplo do ex-presidiário.
A mudança de postura deixa Lucélia em alerta, com receio de perder a aliança com o traficante.