Três Graças: Bagdá descobre crime brutal, perde controle e coloca Lucélia para fora

Revelação sobre morte dos pais altera rumos de relação e cria nova aliança

Na Telinha -
Lucélia (Daphne Bozaski) é expulsa de casa por Bagdá (Xamã) após confessar que matou os próprios pais por dinheiro em na novela Três Graças.

A revelação provoca a ruptura entre os dois e a vilã encontrará um novo cúmplice para colocar seus planos em prática.

Bagdá fica abalado com o assassinato de Jorginho (Juliano Cazarré) e passa a considerar a possibilidade de abandonar o crime, seguindo o exemplo do ex-presidiário.

A mudança de postura deixa Lucélia em alerta, com receio de perder a aliança com o traficante.

Na Telinha

