Traficante sai do país com a ajuda de empresário e escapa de emboscada

Três Graças: Ferette ajuda Samira a dar perdido em Arminda

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) pede ajuda de Ferette (Murilo Benício) para matar Samira (Fernanda Vasconcellos).

Cínico, o vilão arruma até uma arma para a amante, mas alerta a chef de cozinha logo em seguida.

A traficante consegue entregar a filha de Joélly (Alana Cabral) para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), conforme o acordo.

Raul (Paulo Mendes), então, ameaça denunciá-la para a polícia caso não tenha a criança de volta.

