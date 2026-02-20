Três Graças: Ferette ajuda Samira a dar perdido em Arminda
Traficante sai do país com a ajuda de empresário e escapa de emboscada
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) pede ajuda de Ferette (Murilo Benício) para matar Samira (Fernanda Vasconcellos).
Cínico, o vilão arruma até uma arma para a amante, mas alerta a chef de cozinha logo em seguida.
A traficante consegue entregar a filha de Joélly (Alana Cabral) para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), conforme o acordo.
Raul (Paulo Mendes), então, ameaça denunciá-la para a polícia caso não tenha a criança de volta.