Três Graças: Ferette trai Arminda, avisa rival e capanga morre em emboscada

Plano para silenciar segredo termina com morte de Edilberto no restaurante

Ferette (Murilo Benício) alerta Samira (Fernanda Vasconcellos) sobre um plano para matá-la e provoca a morte de Edilberto (Julio Rocha), que é atingido no lugar da traficante em Três Graças.

A sequência ocorre após Arminda (Grazi Massafera) pedir ajuda ao empresário para eliminar a rival.

O conflito tem início depois que Samira retira a filha de Joélly (Alana Cabral) logo após o parto e entrega a bebê a Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), conforme acordo prévio.

Raul (Paulo Mendes) exige a devolução da criança e ameaça denunciar a traficante à polícia por tráfico de bebês.

