Três Graças: Leonardo surta na delegacia e vira alvo nas redes sociais

Escândalo ocorre após prisão de Viviane e mobiliza aliados contra empresário

Leonardo (Pedro Novaes) passa a ser alvo de comentários nas redes após protagonizar um escândalo em uma delegacia, em meio à prisão de Viviane (Gabriela Loran) em Três Graças.

A detenção da farmacêutica ocorre depois de uma armação atribuída a Ferette (Murilo Benício).

Ao concluir que o pai é o responsável pela prisão da companheira, Leonardo o confronta no escritório da fundação, onde destrói objetos e afirma que não aceitará mais suas atitudes.

Em seguida, decide se unir a Rogério (Eduardo Moscovis) para agir contra o empresário.

