Três Graças: Rogério consegue aliado poderoso contra Ferette; saiba quem

Leonardo muda de lado depois que o seu pai mandar prender Viviane

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) procura Rogério (Eduardo Moscovis), entrega documentos contra Ferette (Murilo Benício) e promete ajudá-los a colocar o seu pai na cadeia.

O motivo da revolta do rapaz será a prisão de Viviane (Gabriela Loran), mais uma das atrocidades cometidas pelo amante de Arminda (Grazi Massafera) por vingança.

