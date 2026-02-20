Três Graças: Viviane é presa e Leonardo entrega provas contra o próprio pai

Rogério assume papel central após documentos sobre laboratório clandestino

Na Telinha -
Três Graças: Viviane é presa e Leonardo entrega provas contra o próprio pai

A prisão de Viviane (Gabriela Loran) coloca Rogério (Eduardo Moscovis) no centro dos desdobramentos do conflito envolvendo Ferette (Murilo Benício) em Três Graças.

Após a detenção da farmacêutica, Leonardo (Pedro Novaes) rompe com o pai e entrega documentos ao empresário para colaborar com a investigação sobre o esquema de medicamentos falsificados.

A sequência tem início quando Leonardo revela a Viviane que tinha conhecimento do funcionamento da Casa de Farinha, local onde placebos eram produzidos, e a leva até o laboratório clandestino.

