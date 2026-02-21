Band quer encurralar o SBT e planeja novo programa matutino

Emissora quer ser mais competitiva na faixa

Band quer encurralar o SBT e planeja novo programa matutino

Incomodando o SBT – e até vencendo – com o Jogo Aberto diariamente no fim do período da manhã, a Band planeja lançar um novo programa para anteceder o esportivo de Renata Fan.

A emissora entende que pode se aproximar do terceiro lugar na disputa e tentar pôr fim a um problema histórico de baixa audiência na faixa.

O NaTelinha apurou que um dos nomes ventilados para capitanear o projeto pode estar no fim de sua passagem por outro canal.

Trata-se de um nome popular, mas longe de estar com a satisfação em dia com os atuais rumos artísticos.

