BBB 26: Ana Paula e Maxiane protagonizam barraco por causa do banheiro: "Não manda em mim"

Jornalista e blogueira trocaram farpas na cozinha na tarde deste sábado (21)

Ana Paula Renault e Maxiane bateram boca na tarde deste sábado (21) no BBB 26.

Tudo começou quando a jornalista, orientada por Breno, resolveu questionar a blogueira a respeito da limpeza do banheiro.

“A data de lavar o banheiro, vocês anotaram?”, perguntou a veterana.

“Você não manda em mim.

Quando acabar a Prova [do Anjo], eu vou lavar.

Vai ser na hora que eu achar, pronto e acabou”, respondeu a pernambucana.

