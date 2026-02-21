BBB 26: Ana Paula e Maxiane protagonizam barraco por causa do banheiro: "Não manda em mim"
Jornalista e blogueira trocaram farpas na cozinha na tarde deste sábado (21)
Ana Paula Renault e Maxiane bateram boca na tarde deste sábado (21) no BBB 26.
Tudo começou quando a jornalista, orientada por Breno, resolveu questionar a blogueira a respeito da limpeza do banheiro.
“A data de lavar o banheiro, vocês anotaram?”, perguntou a veterana.
“Você não manda em mim.
Quando acabar a Prova [do Anjo], eu vou lavar.
Vai ser na hora que eu achar, pronto e acabou”, respondeu a pernambucana.