Jornalista resolveu tirar uma com a cara do empresário, que não captou o deboche

BBB 26: Ana Paula provoca e Cowboy se irrita e mostra os dedos do meio: "Chata pra caramba!"

Alberto Cowboy se irritou e saiu do personagem de bom moço ao ser provocado por Ana Paula Renault durante a última festa do BBB 26.

O brother e a sister chegaram a trocar farpas na pista de dança e enquanto comiam.

“Eu quero ver [o cardápio], porque vocês não dão licença.

Queria ter a oportunidade de chegar até o balcão.

Você não é o detentor da moral e dos bons costumes?

O bem educado?”, questionou a jornalista.

“Pode chegar aí, o coronel está permitindo”, ironizou o empresário, citando o apelido que ganhou da rival.

“Você teve que me dar na mão, né?”, devolveu a loira.

“Do lado de lá você chega, viu?”, avisou o mineiro.

“Obrigada pela explicação”, reagiu a conterrânea.

