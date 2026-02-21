BBB 26: Ana Paula provoca e Cowboy se irrita e mostra os dedos do meio: "Chata pra caramba!"
Jornalista resolveu tirar uma com a cara do empresário, que não captou o deboche
Alberto Cowboy se irritou e saiu do personagem de bom moço ao ser provocado por Ana Paula Renault durante a última festa do BBB 26.
O brother e a sister chegaram a trocar farpas na pista de dança e enquanto comiam.
“Eu quero ver [o cardápio], porque vocês não dão licença.
Queria ter a oportunidade de chegar até o balcão.
Você não é o detentor da moral e dos bons costumes?
O bem educado?”, questionou a jornalista.
“Pode chegar aí, o coronel está permitindo”, ironizou o empresário, citando o apelido que ganhou da rival.
“Você teve que me dar na mão, né?”, devolveu a loira.
“Do lado de lá você chega, viu?”, avisou o mineiro.
“Obrigada pela explicação”, reagiu a conterrânea.