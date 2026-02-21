BBB 26: Chaiany vence a Prova do Anjo e se vinga de Jordana

Sister levou a melhor em uma dinâmica que envolveu apenas sorte

Chaiany venceu a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21).

A sister levou a melhor em uma disputa que exigiu sorte e foi dividida em duas etapas.

Com isso, a pipoca vai poder imunizar um aliado e enfim poderá matar a saudade da filha com o Presente do Anjo.

De início, a dinâmica funcionou em uma grande rodada eliminatória com todos os participantes.

Na fase final, Chaiany, Breno, Milena e Samira disputaram um quiz com 8 perguntas.

O brother com menos pontos vencia a parada.

