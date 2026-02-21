BBB 26: Duelo de Risco coloca Chaiany no Paredão e dá imunidade a Jordana
Big Fone foi acionado após dinâmica do “Paredão dos sonhos”
O sábado (21) no BBB 26 foi marcado pelo toque do Big Fone azul, instalado na área externa da casa, próximo à piscina.
A ativação do telefone foi definida pelo público.
Chaiany atendeu à chamada e foi encaminhada ao Duelo de Risco.
A dinâmica é desdobramento do Sincerinho realizado na sexta-feira (20), quando os participantes montaram o chamado “Paredão dos sonhos”.
Cada brother precisou indicar três nomes que escolheria para formar integralmente a berlinda, apontando o trio que “adoraria ver” disputando a eliminação.