BBB 26: Duelo de Risco coloca Chaiany no Paredão e dá imunidade a Jordana

Big Fone foi acionado após dinâmica do “Paredão dos sonhos”

Na Telinha -
BBB 26: Duelo de Risco coloca Chaiany no Paredão e dá imunidade a Jordana

O sábado (21) no BBB 26 foi marcado pelo toque do Big Fone azul, instalado na área externa da casa, próximo à piscina.

A ativação do telefone foi definida pelo público.

Chaiany atendeu à chamada e foi encaminhada ao Duelo de Risco.

Leia também

A dinâmica é desdobramento do Sincerinho realizado na sexta-feira (20), quando os participantes montaram o chamado “Paredão dos sonhos”.

Cada brother precisou indicar três nomes que escolheria para formar integralmente a berlinda, apontando o trio que “adoraria ver” disputando a eliminação.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.