BBB 26: Duelo de Risco coloca Chaiany no Paredão e dá imunidade a Jordana

Big Fone foi acionado após dinâmica do “Paredão dos sonhos”

Na Telinha - 21 de fevereiro de 2026

O sábado (21) no BBB 26 foi marcado pelo toque do Big Fone azul, instalado na área externa da casa, próximo à piscina.

A ativação do telefone foi definida pelo público.

Chaiany atendeu à chamada e foi encaminhada ao Duelo de Risco.

A dinâmica é desdobramento do Sincerinho realizado na sexta-feira (20), quando os participantes montaram o chamado “Paredão dos sonhos”.

Cada brother precisou indicar três nomes que escolheria para formar integralmente a berlinda, apontando o trio que “adoraria ver” disputando a eliminação.

