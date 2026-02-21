BBB 26: Jordana bate boca com Babu e Solange e toma invertida: "Cérebro atrofiado"

Advogada discutiu com o ator e a atriz enquanto a parte final da Prova do Anjo era realizada

O pau torou entre Jordana, Babu Santana e Solange Couto na tarde deste sábado (21) no BBB 26.

Enquanto a Prova do Anjo ainda era realizada com os 4 finalistas, a advogada acusou o ator de ser prepotente e a atriz de atuar como uma sombra dele.

“Você é prepotente, sim, se a pessoa pensa diferente de você, você não respeita a opinião do outro”, falou Jordana.

“Em quem momento você andou comigo pra eu divergir com você, garota?”, questionou Babu.

“Sempre te respeitei, te admirei, você na prova machucou e eu fiquei preocupada…”, lembrou a sister.

