BBB 26: Jordana bate boca com Babu e Solange e toma invertida: "Cérebro atrofiado"
Advogada discutiu com o ator e a atriz enquanto a parte final da Prova do Anjo era realizada
O pau torou entre Jordana, Babu Santana e Solange Couto na tarde deste sábado (21) no BBB 26.
Enquanto a Prova do Anjo ainda era realizada com os 4 finalistas, a advogada acusou o ator de ser prepotente e a atriz de atuar como uma sombra dele.
“Você é prepotente, sim, se a pessoa pensa diferente de você, você não respeita a opinião do outro”, falou Jordana.
“Em quem momento você andou comigo pra eu divergir com você, garota?”, questionou Babu.
“Sempre te respeitei, te admirei, você na prova machucou e eu fiquei preocupada…”, lembrou a sister.